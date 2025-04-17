«Торпедо» не хочет продлевать контракты с тремя хоккеистами

«Торпедо» не хочет продлевать контракты с Войновым, Кагарлицким и Свечниковым.

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Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба не заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Вячеславом Войновым, а также нападающими Дмитрием Кагарлицким и Евгением Свечниковым. Срок контрактов игроков рассчитан до 31 мая.

Хоккеисты перешли в «Торпедо» из «Ак Барса» в минувшее межсезонье.

35-летний Войнов провел 49 матчей в регулярном чемпионате-2024/25 и набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 4 матча и 1 гол при полезности «-3».

35-летний Кагарлицкий провел 62 игры в регулярке и набрал 36 (9+27) баллов при полезности «-9». Он не набрал очков в 2 матчах плей-офф.

28-летний Свечников сыграл 57 матчей в регулярке и отметился 24 (13+11) очками. В плей-офф в его активе 3 матча без очков.