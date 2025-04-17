Панарин выплатил компенсацию женщине, обвинившей его в домогательствах

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в НХЛ и клубе.

© Чемпионат.com

По информации источника, предполагаемое домогательство произошло в декабре 2023 года во время выездной серии «Рейнджерс». Панарин и женщина, которая была постоянным участником группы, путешествующей с командой, были на послематчевой встрече в отеле с примерно дюжиной других игроков и сотрудников. Панарин якобы забрал её телефон и сказал, что вернёт его только в том случае, если она заберёт его из его гостиничного номера. Когда она пошла в его гостиничный номер, чтобы забрать своё устройство, Панарин прижал её к кровати. Она оттолкнула его, забрала свой телефон и вышла из номера.

Эта женщина покинула организацию в августе 2024 года после достижения соглашений, которые включали пункты о неразглашении и непризнании правонарушений. Одно соглашение об урегулировании было достигнуто с Панариным, а другое — с MSG Sports, компанией, владеющей клубом. Позднее компания подтвердила, что вопрос с женщиной решён. НХЛ написала в электронном письме:

«Клуб нанял стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования, о котором Лига была полностью проинформирована. Мы считаем дело закрытым».

Нет никаких записей о том, что женщина сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Она также не сразу заявила об инциденте в клуб. Но примерно через три месяца после предполагаемого сексуального насилия она сообщила команде в рамках расследования отдельного инцидента. Команда узнала, что женщина, чья тревожность по поводу авиаперелетов была хорошо известна членам команды, поделилась своим лекарством от тревожности с игроком, у которого была та же проблема. Она была отправлена ​​в оплачиваемый отпуск в ожидании результатов этого расследования. Сотрудница посчитала, что с ней обошлись несправедливо, согласно источникам команды, и затем сообщила команде о предполагаемом нападении.

В августе 2024 года MSG и Панарин достигли мирового соглашения с женщиной, и её работа в клубе закончилась. НХЛ и «Рейнджерс» отказались сообщить, подвергался ли Панарин каким-либо дисциплинарным мерам.