Российская хоккейная команда прекратит существование

Министерство спорта Нижегородской области совместно с клубом «Торпедо» приняли решение приостановить функционирование команды Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Главным приоритетом развития системы «Торпедо» являются выступление и результаты главной мужской команды. В целях оптимизации ресурсов клуба принято решение о приостановлении функционирования женской команды, выступающей в ЖХЛ», — говорится в заявлении.

Женский хоккейный клуб «Торпедо» был основан в июле 2022 года. За время существования они дважды выиграли бронзовые медали ЖХЛ: в нынешнем, а также сезоне-2022/23.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главная команда «Торпедо» заняла восьмое место в Западной конференции и покинули плей-офф на стадии первого раунда, проиграв ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:4. Впоследствии в отставку был отправлен главный тренер Игорь Ларионов.