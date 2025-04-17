Сергачев показал неприличный жест в камеру после поражения от «Сент-Луиса»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв после поражения во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:6 показал в камеру неприличный жест.

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Отметим, что данная встреча была последней для «Юты» в сезоне-2024/2025.

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26-летний Сергачёв набрал 53 (15+38) очко в 77 матчах текущего регулярного сезона. В нынешнем регулярном сезоне «Юта» провела 82 игры, в которых набрала 89 баллов. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Михаил Сергачёв — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».