«Локомотив» победил «Авангард» и повел 3-1 в серии Кубка Гагарина

Ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл омский "Авангард" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Елесин (26-я минута) и Александр Радулов (68). У "Авангарда" отличился Рид Буше (21).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Локомотива". Пятый матч состоится 19 апреля в Ярославле. В первом раунде "Локомотив" со счетом 4-0 обыграл нижегородское "Торпедо", "Авангард" оказался сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-2). По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" завоевал Кубок континента, "Авангард" стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.

В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда "Локомотив" смог победить "Авангард" в семи матчах (4-3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский "Трактор" (4-0), а в финале уступил "Металлургу" (0-4).