Хоккеистка сборной США выронила на лед телефон во время матча ЧМ

Хоккеистка сборной США Кэролайн Харви выронила мобильный телефон на лед в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Германии. Об этом сообщил телеканал TSN.

Встреча прошла в чешском городе Ческе-Будеёвице и закончилась со счетом 3:0 в пользу сборной США.

Ранее ТАСС сообщал о похожем инциденте, который произошел на матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У игрока казанского клуба "Ак Барс" Никиты Дыняка выпал телефон во время встречи с омским "Авангардом" (1:3). По словам хоккеиста, мобильное устройство могло соскользнуть ему за спину в шорты в раздевалке.