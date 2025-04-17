«Спартак» победил «Салават Юлаев» в четвёртом матче серии Кубка Гагарина

«Спартак» переиграл «Салават Юлаев» в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Игра в столице завершилась со счетом 6:2.

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Счет в серии – 3:1 в пользу красно-белых.

У «Спартака» дублем отметился Иван Морозов (в большинстве дважды). Также по шайбе забросили Михаил Мальцев (большинство), Егор Филин, Адам Ружичка (пустые ворота) и Александр Беляев. Нападающий красно-белых Адам Ружичка помимо забитого гола отдал ещё две результативные передачи. Андрей Локтионов также оформил 2 ассиста.

У уфимского клуба отличились Джош Ливо (большинство) и Динар Хафизуллин (большинство).

Пятый матч серии состоится 19 апреля в Уфе. Стартовая сирена прозвучит в 14:00 по московскому времени.