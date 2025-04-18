Российского хоккеиста и нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ. Об этом стало известно в пятницу, 18 апреля.

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Так, спортсмен за свою карьеру в третий раз получил приз «Арт Росс Трофи». Его наградили за количество забитых голов, а также пасов в сезоне.

Кучеров за 78 матчей смог набрать 121 очко (37 голов + 84 передачи). Хоккеист также установил рекорд по числу наград «Арт Росс Трофи». До этого в 2009 и 2012 годах лучшим бомбардиром НХЛ становился россиянин Евгений Малкин, передают в Telegram-канале Shot.

Недавно хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитый гол стал для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье. Сразу после этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил хоккеиста с установлением нового рекорда. Президент РФ Владимир Путин также поздравил спортсмена и отметил, что достижение Овечкина — «праздник для болельщиков в России».