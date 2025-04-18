Шестеркин в шестой раз в сезоне сыграл "на ноль"

Российский вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин в шестой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

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"Рейнджерс" в заключительном матче сезона принимали "Тампу-Бэй". Для "молний" эта игра также стала 82-й.

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка - 4:0. В составе победителей все 27 бросков по своим воротам отразил голкипер Игорь Шестеркин.

Для него это шестой "сухарь" в сезоне. Столько же у его соотечественника Андрея Василевского из "Тампы-Бэй". Они делят второе место.

Лучший результат показал страж ворот "Виннипега" Коннор Хеллебайк - 8 игр без пропущенных шайб.