Экс-тренер «Вашингтона» иронично оценил подарок Овечкину

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро в студии Monumental Sports Network с иронией высказался о подарке российскому капитану столичного клуба Александру Овечкину от нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

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Овечкин получил в подарок часы.

«Сколько часов нужно этому парню?» — заявил Будро.

Поединок между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» состоялся на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона». Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2 (матч завершился поражением «столичных» — 1:4). Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.