Фетисов высказался о скандальной ситуации с Артемием Панариным

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

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