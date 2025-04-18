Овечкин высказался о взаимоотношениях с Малкиным

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о взаимоотношениях с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

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«Мы вместе росли, играли за национальную команду, когда нам было 16-17 лет. Мы хорошо знаем друг друга. Сейчас он живёт в Москве, поэтому я вижусь с ним почти каждую неделю. У нас очень хорошие отношения», — приводит слова Овечкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Евгений Малкин и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы по случаю его рекорда по голам в НХЛ.