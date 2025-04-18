Федотов поделился мыслями о ситуации Кузнецова

Сергей Федотов поделился мыслями о ситуации Евгения Кузнецова.

© Sports.ru

СКА расторг соглашение с хоккеистом после одного сезона.

– Не случайно такие игроки, как Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин, вышли именно из Челябинска?

– У меня по-разному складывались отношения с хоккеистами, и я поймал себя на мысли, что мне очень легко общаться с челябинскими.

Одно время мы с Никитой Нестеровым очень плотно дружили. Валеру и Женьку я тоже могу назвать своими друзьями. Мне очень печальна вся эта история вокруг Кузнецова, но я никогда его не предам.

У челябинских хоккеистов я бы отметил две черты. Первая – это основательность, максимальная уральская русскость. Вторая – разгильдяйство.

Ну есть этот момент: душа-парень, но что-то может учудить. И ведь чудят. Евгения Дадонова это не касается, но это скорее исключение из правила.

– В свое время вы говорили, что Евгений Кузнецов потерял вкус к хоккею. Может, в этом его проблема?

– У меня есть такое ощущение, что Женя даже сам немножко в себе не разобрался. По внешнему восприятию он общается так же, как и три, пять, десять лет назад.

Он по-прежнему весельчак, балагур. Но в чем причина? Я думаю, ему надо самому разобраться. У меня нет ответа.

Все равно по уровню таланта Кузнецов был и остается элитным игроком мирового уровня. Но причины разные и не самые правильные. У него был взлет, когда ему ничего не надо было доказывать, но вторая половина карьеры вызывает вопросы.

– Есть такое мнение, что Кузнецову благодаря его таланту многое легко давалось, поэтому он не научился преодолевать трудности.

– Отчасти это мнение правильное.

Есть категория людей, которым дается все легко-легко, а в какой-то момент возникают некие сложности и человек немножко теряется, сбивается с колеи, – сказал бывший скаут сборной России и комментатор Сергей Федотов.