Экс-тренер сборной высказался о разгроме «Трактора» минским «Динамо»

Разгромить челябинский «Трактор» со счетом 8:0 в Кубке Гагарина минскому «Динамо» могло помочь присутствие на тренировке команды президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, раскритиковав «Трактор» за эту игру.

«Конечно, результат предыдущего матча выходит за рамки здравого смысла. Это плей-офф, да еще и не первый раунд, а второй. Команда, которая была лидером на Востоке, на протяжении практически всего сезона, так проиграла — непонятно, по каким причинам. А что касается минчан, для них это, безусловно, желаемый результат. И они себя приближают к моменту, когда могут решить вопрос выхода в следующий тур. Наверное, Батька им помог. Он присутствовал на тренировке, вселил в них какого-то «чертенка». Но еще раз говорю: результат ошеломительный. «Трактор» мог пропустить восемь шайб — но хотя бы три-то должен был забивать. Совершенно непонятно. Так что предсказать результат четвертого матча не берусь», — сказал Плющев.

Минское «Динамо» и «Трактор» встречаются в рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Первые две игры остались за челябинской командой, но в третьем матче, когда серия переехала в столицу Белоруссии, динамовцы нанесли соперникам сокрушительное поражение со счетом 8:0. Четвертый матч серии состоится также в Минске. Он пройдет в пятницу, 18 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.