В «Вашингтоне» отреагировали на овации соперника в адрес Овечкина

В клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях прокомментировали реакцию болельщиков «Питтсбург Пингвинз» в очном матче на российского форварда Александра Овечкина, который в начале месяца побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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«Имя Ови скандируют в Питтсбурге. Никогда не думали, что доживем до этого дня. Спасибо вам, фанаты «Пингвинз»!» — говорится в сообщении.

Встреча состоялась 18 апреля и завершилась победой «Пингвинз» со счетом 5:2. В этом матче Овечкин забил свою 897-ю шайбу.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.