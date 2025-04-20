Карбери назвал стремление играть на максимум главным качеством Овечкина

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери назвал стремление всегда играть на максимум самым ценным качеством российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводит пресс-служба лиги.

"Что я ценю в Овечкине как капитане, как лидере и спортсмене, так это его переживания, беспокойство, когда игра не идет. Бывает, ты не всегда играешь на максимуме своих возможностей, но потом он что‑то с этим делает", - заявил Карбери.

В первом раунде плей-офф "Вашингтон" сыграет с "Монреалем". В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли "Кэпиталз" проиграли "Рейнджерс" со счетом 0:4. В ночь на 18 апреля "Вашингтон" проиграл "Питтсбург Пингвинз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне.

Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.