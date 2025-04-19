В США не стали называть Овечкина ключевым игроком для «Вашингтона»

Издание ESPN предполагает, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной США Чарли Линдгрен станет ключевым игроком «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025.

«Если «Кэпиталз» рассчитывают на длительное выступление в плей-офф, а не на быстрый вылет, им нужно оказывать Линдгрену еще большую поддержку, чем Томпсону, уделяя особое внимание игре в обороне. Ведь даже с такими звездами, как Овечкин, в атаке практически невозможно компенсировать слабости в защите», — указано в статье.

В составе «Вашингтона» играет российский нападающий Александр Овечкин, он — капитан «столичных».

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, всухую проиграв серию «Нью-Йорк Рейнджерс».