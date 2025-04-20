«Ак Барс» обыграл «Авангард» в суперигре 17‑го тура чемпионата КХЛ 3×3

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в суперигре 17‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 6:3. В составе казанской команды дубль оформил Дмитрий Дрожжин, по шайбе забросили Владислав Шляхтов, Расим Шакиров, Павел Горохов и Равиль Якупов. У «Авангарда» отличились Данил Фиськов, Федор Гусынин и Евгений Чесалин.

Ранее в воскресенье уфимский «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» со счетом 4:3, «Ак Барс» победил челябинский «Трактор» — 6:5.

Все игры тура прошли в московском ледовом комплексе «Южный лед». 18‑й тур чемпионата пройдет с 24 по 27 апреля.

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