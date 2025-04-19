«Авангард» обыграл «Локомотив» в гостях и продлил серию Кубка Гагарина

Чемпионат.com

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии, счёт 3-2 в пользу «Локомотива».

«Авангард» обыграл «Локомотив» в гостях и продлил серию Кубка Гагарина
©  Ярослав Неелов, photo.khl.ru

На 10-й минуте форвард омичей Игорь Мартынов открыл счёт с передач Алекса Гранта и Михаила Гуляева. На 26-й минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество своей команды с передач Константина Окулова и Владимира Ткачёва. На 36-й минуте Максим Берёзкин отыграл одну шайбу с передач Артура Каюмова и Алексея Береглазова.

На 38-й минуте Евгений Кулик забил третий гол гостей с передач Павла Коледова и Наиля Якупова. Минуту спустя Рушан Рафиков с передачи Александра Радулова снова сократил отставание и установил окончательный счёт — 3:2.

Следующие матчи в серии «Локомотив»«Авангард» состоятся 21, 23* апреля.

* при необходимости.

Хоккей
Дамир Шарипзянов
Артур Каюмов
Михаил Гуляев
Алексей Береглазов
Игорь Мартынов
Рушан Рафиков
Павел Коледов
Константин Окулов
Наиль Якупов
Алекс Грант
Евгений Кулик
Александр Радулов
Владимир Ткачев
Локомотив
ХК Авангард