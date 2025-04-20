Российский хоккеист принял участие в массовой драке в плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич сделал голевую передачу и принял участие в драке в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипегом". Встреча прошла в Виннипеге и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марк Шайфли (14-я минута), Джарет Андерсон-Долан (16), Алекс Иафалло (50), Кайл Коннор (59) и Адам Лаури (60). У проигравших отличились Роберт Томас (10), Оскар Сундквист (19) и Джордан Кайру (22).

Бучневич оформил голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Томаса. На последней минуте встречи состоялись две массовые драки, по итогам которых игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа. В первой потасовке принял участие Бучневич.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Виннипега", который стал победителем регулярного чемпионата. Второй матч пройдет в ночь на 22 апреля по московскому времени на домашней площадке канадской команды.

В другом матче игрового дня "Колорадо" на выезде обыграл "Даллас" (5:1) и повел в серии со счетом 1-0.