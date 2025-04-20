Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что в текущем сезоне перед командой стоит задача выиграть Кубок Стэнли, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Самое важное для нас — завоевать еще один Кубок. Дело не в рекорде. Вот почему ты усердно работаешь весь год, чтобы принять в этом участие. Так что, да, это интересное время для всех», — сказал Овечкин.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.