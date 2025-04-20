Олимпийский чемпион Широков продлил контракт с клубом КХЛ "Сибирь"

Олимпийский чемпион и двукратный победитель чемпионатов мира нападающий Сергей Широков подписал новый контракт с новосибирским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба "Сибири".

Соглашение с 39-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Широков был капитаном "Сибири" в нынешнем сезоне. В 62 матчах регулярного чемпионата он набрал 39 (19 заброшенных шайб + 20 результативных передач) очков. В шести встречах плей-офф на счету Широкова четыре голевых паса.

"Сибирь" заняла седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда из Новосибирска уступила в серии уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 3-4.

Широков стал олимпийским чемпионом в 2018 году. На чемпионатах мира в составе сборной России он завоевал две золотые (2012, 2014), серебряную (2015) и бронзовую (2016) медали. В КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА, омский "Авангард", столичный "Спартак", екатеринбургский "Автомобилист" и петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. В Национальной хоккейной лиге Широков провел восемь матчей за "Ванкувер" и отметился одной заброшенной шайбой.