Кристиан Хенкель провёл 500-й матч в КХЛ

Защитник минского «Динамо» белорусский хоккеист Кристиан Хенкель провёл 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 20 апреля, он принял участие в домашнем матче с челябинским «Трактором» (1:3) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

© Чемпионат.com

500 матчей Хенкеля в КХЛ:

«Ак Барс» — 228 игр (25 — в плей-офф);

«Барыс» — 32;

«Динамо» (Минск) — 240 (11).

29-летний Хенкель за 500 матчей в КХЛ забил 17 голов и сделал 57 результативных передач, набрав 74 очка по системе «гол+пас». В этом сезоне белорус провёл 69 матчей с учётом Кубка Гагарина и набрал 9 (2+7) очков.

Минское «Динамо» проиграло серию «Трактору» (1-4) и завершило сезон в КХЛ.