Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 22 апреля 2025 года

Сегодня, 22 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

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В 19:00 в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-3; «Салават Юлаев» — «Спартак» — 3-3; «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4-1; «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3-2.