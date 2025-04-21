«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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В составе победителей забивали Оливер Экман-Ларссон, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Морган Райлли и Мэтт Нис.

За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон и Ридли Грейг. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Тороно» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало 2:30 мск.