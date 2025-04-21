Даниил Гущин стал лучшим по голам в регулярке АХЛ среди россиян – 28 в 56 играх.

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Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» разделил 10-е место в гонке снайперов лиги.

Среди лучших российских голеадоров АХЛ он занял первое место.

На втором месте расположился нападающий «Херши» (система «Вашингтона») Иван Мирошниченко (23 шайбы в 55 играх), ставший лучшим по голам в своей команде.

Третье место занял форвард «Тусона» (система «Юты») Егор Соколов (22 в 72), четвертое – форвард «Спрингфилда» (система «Сент-Луиса») Никита Александров (21 в 48).

Пятым стал форвард Григорий Денисенко (17 в 65), сменивший по ходу сезона систему «Вегаса» на систему «Нэшвилла».

В топ-11 также вошли Василий Пономарев («Уилкс-Бэрри», система «Питтсбурга», 15 в 55), Георгий Меркулов («Провиденс», система «Бостона», 15 в 59), Богдан Тринеев («Херши», 14 в 62), Никита Гребенкин («Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли» из системы «Филадельфии», 12 в 50), Матвей Петров («Бейкерсфилд», система «Эдмонтона», 9 в 50), Никита Прищепов («Колорадо Иглс», система «Колорадо», 9 в 51).