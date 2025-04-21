СКА и «Авангард» заинтересованы в нападающем минского «Динамо»

СКА и «Авангард» заинтересованы в приобретении нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука, сообщает «СЭ».

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Контракт 23-летнего белорусского хоккеиста с минским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

В составе «Динамо» Пинчук дебютировал в сезоне-2020/21. В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате Виталий в 66 матчах забросил 25 шайб и записал на свой счет 18 ассистов. В розыгрыше Кубка Гагарина в 11 матчах у него 5 шайб и 6 голевых передач.

Минское «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина проиграло в серии челябинскому «Трактору» (1:4).

СКА вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив московскому «Динамо» в серии (2:4). «Авангард» продолжает участие в Кубке Гагарина. Во втором раунде омский клуб играет с «Локомотивом». Счет в серии 3:2 в пользу ярославского клуба.