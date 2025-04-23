Ротенберг: Россия удивит Канаду, когда вернется на турниры

Роман Ротенберг заявил, что Россия удивит Канаду после возвращения на турниры.

«В то время, пока мы не играли на международных турнирах, мы много работали с молодыми ребятами. Мы начали развивать хоккейную программу. Я только что приехал с турнира «Кубок Третьяка». Там играют хоккеисты до 11 лет. Мой сын тоже там играет, ему девять. И я вижу, как играют команды, российский хоккей развивается. Даже на такие турниры для детей нужно привозить канадские команды, нам нужно ездить играть в Канаду, потому что для этих детей очень важно увидеть другие страны, канадских игроков. Увидеть другой хоккей, другие навыки, это очень важно для них. Даже внутри России мы стараемся проводить эти турниры... Вы знаете, Россия – большая страна, поэтому мы стараемся привозить команды из разных городов. Магниторорск, Казань. Там есть замечательные хоккейные базы. Ярославль. Хоккей в России развивается, хотя мы сейчас не участвуем в международных турнирах. Мы работаем внутри, так что я уверен, что когда мы вернемся, изменив то, как мы играем, наша команда удивит Канаду. Мы приедем и победим. С Демидовым, Никишиным и всеми теми игроками, которые сейчас уезжают в НХЛ. Мы возьмем их и победим Канаду, вот как мы работаем сейчас, – сказал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.