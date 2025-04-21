В конце матча плей-офф КХЛ произошла драка

Хоккеисты омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» устроили потасовку после окончания шестого матча серии второго раунда плей‑офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

С финальной сиреной защитник «Локомотива» Александр Елесин из своей зоны нанес мощный бросок в сторону ворот соперника — это вызвало недовольство игроков «Авангарда» и привело к потасовке на льду. Судьи смогли растащить хоккеистов и предотвратить драку.

Встреча, которая состоялась на «Арене G-Drive» в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В первом периоде отличился Евгений Кулик на 14-й минуте. Во втором отрезке на 40-й минуте Райан Спунер не реализовал буллит, а в третьем периоде на 55-й минуте забил Наиль Якупов, а на 60-й — Рид Буше в пустые ворота.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Ярославле 23 апреля.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.