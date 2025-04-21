Журналист раскрыл детали обвинений Панарина в изнасиловании

Американский спортивный журналист Грег Вышински в своих социальных сетях рассказал, что российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отказался давать комментарии по поводу финансовой компенсации женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

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«Артемий Панарин отказался комментировать репортаж в The Athletic на прошлой неделе, заявив, что ответит на вопросы «только о хоккее» в послесезонной доступности для СМИ», — заявил Вышински.

17 апреля появилась информация, что Панарин заплатил деньги женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. В СМИ утверждалось, что инцидент произошел в конце 2023 года. Панарин забрал телефон у работницы клуба и предложил забрать его из гостиничного номера. Там россиянин прижал ее к кровати, однако девушка оттолкнула хоккеиста и забрала свое устройство.

Сотрудница покинула клуб летом 2024 года, подписав соглашения о неразглашении с Панариным и компанией MSG Sports, которая владеет клубом.