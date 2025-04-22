«Сиэтл» объявил об отставке главного тренера

Дэн Байлсма освобожден от должности главного тренера клуба НХЛ «Сиэтл Кракен», сообщает пресс‑служба команды.

— После тщательного анализа результатов сезона и наших ожиданий на будущее мы приняли трудное решение двигаться в другом направлении. Дэн — замечательный человек и уважаемый тренер. Он сыграл важную роль в развитии многих наших молодых перспективных игроков. Мы искренне желаем ему и его семье только успехов в будущем, — сказал генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.

Имя сменщика Байлсмы, который был вторым главным тренером в истории «Сиэтла», не названо. Специалист возглавил команду в мае прошлого года, сменив Дейва Хэкстола.

По итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» занял 13‑е место в Западной конференции и остался за бортом в плей‑офф.

Ранее на протяжении тренерской карьеры Байлсма возглавлял «Питтсбург», с которым завоевал Кубок Стэнли.