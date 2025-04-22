Хоккеист "Вашингтона" Уилсон назвал Овечкина "машиной"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин проявил лидерские качества в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреалем". Такое мнение высказал форвард столичной команды Том Уилсон, комментарий которого приводит портал The Hockey News.

Ранее ТАСС сообщал, что встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 3:2 в овертайме, Овечкин забросил победную шайбу. Ранее россиянин отметился голом и результативной передачей, став лучшим игроком встречи.

"Он машина. Он создает энергию для нашей команды, забивая голы, он делает все. Он сделал все как лидер", - сказал Уилсон.

"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится в ночь на 24 апреля в столице США и начнется в 02:00 мск.