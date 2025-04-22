Овечкина назвали зверем

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон отреагировал на шайбу своего одноклубника Александра Овечкина в овертайме первого матча первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля», назвав россиянина зверем, передает The Hockey News.

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«Овечкин? Он зверь. Он привносит в нашу игру энергию не только за счет голов. Он делает все. Так и должен выглядеть лидер», — сказал Уилсон.

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.