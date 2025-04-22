Овечкин стал лучшим россиянином в НХЛ по голам в Кубке Стэнли

Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим россиянином за всю историю НХЛ по числу голов в большинстве, которые были забиты в рамках матчей Кубка Стенли. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Рекорд был побит в ходе стартового матча в серии плей-офф против команды "Монреаль Канадиенс". В конце первого периода хоккеист забил 29-ю шайбу при численном преимуществе.

До Овечкина лучшим россиянином по данному показателю был хоккеист Евгений Малкин, выступающий за "Питсбург Пингвинс".

Главным же лидером НХЛ по количеству забитых голов в большинстве в рамках матчей Кубка Стенли является Бретт Халл. На его счету 38 голов.

Кроме того, после забитой "Монреаль Канадиенс" шайбы Овечкин также поднялся на 14-е место по общему числу забитых голов в матчах плей-офф.

Ранее российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных сезонах лиги. Он обошел рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

На торжественной церемонии празднования Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду. Он заявил, что не мог подумать, что достигнет звания лучшего снайпера НХЛ.

С рекордом спортсмена поздравили как сам Гретцки, так и другие спортсмены, в числе которых были баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер. В честь достижения россиянину вручили золотую клюшку и наручные часы.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что этим рекордом спортсмен обошел легендарных мастеров, и напомнил о других победах Овечкина на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.