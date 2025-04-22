Директор «Автомобилиста» высказался о возможной смене главного тренера клуба

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал потенциальную смену главного тренера команды Николая Заварухина.

«Не понимаю, откуда должны рождаться такие мысли. У Николая Николаевича контракт на следующий сезон», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах со счётом 3-4.

Николай Заварухин работает главным тренером «Автомобилиста» с 2021 года. В прошлом сезоне клуб из Екатеринбурга дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.