Фетисов: вылет «Локомотива» из Кубка Гагарина станет провалом

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о седьмых матчах серий второго раунда Кубка Гагарина.

Сегодня, 23 апреля, «Локомотив» сыграет против «Авангарда», а «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком».

— Как считаете, кто сыграет в полуфинале?

— Седьмая игра совсем непредсказуемая. Единственным аргументом в пользу кого-то — это домашний лед, но и это далеко не факт. Будет очень интересно.

— Если «Локомотив» не пройдет дальше, то станет ли это провалом?

— Наверное, да. Команда была нацелена на самой большой результат — победа в Кубке Гагарина.

— Как считаете, в таком случае Игорь Никитин рискует потерять свое место?

— Это вопрос не ко мне. Это к руководству команды.

«Локомотив» стал победителем регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. В прошлом сезоне «железнодорожники» дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли «Металлургу» (0:4 в серии).