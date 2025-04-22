Нападающий «Витязя» входит в сферу интересов СКА

СКА заинтересован в форварде «Витязя» Дереке Бараке, сообщает «СЭ».

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Контракт 30-летнего американского нападающего с подмосковным клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

Барак выступает за «Витязь» с 2023 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона форвард провел 68 матчей, на его счету 21 гол и 22 результативных передачи. Показатель полезности — «0».

«Витязь» по итогам регулярного чемпионата в плей-офф не вышел.

СКА занял 7-е место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина петербургский клуб проиграл в серии московскому «Динамо» (2:4). Впервые за 15 лет СКА не смог преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ.