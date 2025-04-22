Реакция Америки на сумасшедшую игру Овечкина на старте плей-офф

Капитан «Вашингтона» на своих плечах вытащил матч с «Монреалем» для команды. В 39 лет.

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Регулярный чемпионат как будто и не заканчивался для Александра Овечкина. Набрав отличную форму под занавес 82-матчевого путешествия, капитан «Вашингтона» продолжил зажигать и в плей-офф.

На этот раз Ови вытащил для «Вашингтона» стартовую встречу серии первого раунда с «Монреалем». Алекс оформил дубль и отдал результативную передачу. А его второй гол пришёлся на овертайм — иными словами, оказался победным.

Овечкин записал на свой счёт 74-ю шайбу в плей-офф и вышел на чистое третье место в Кубке Стэнли среди снайперов-европейцев. Больше Александра забивали только Яромир Ягр (78) и Яри Курри (106). Нападающий также вышел на 13-е место по количеству голов в плей-офф НХЛ. Ови превзошёл показатели Патрика Марло, Эсы Тикканена (по 72) и Дино Сисарелли (73), а также догнал Джо Павелски (74). Теперь ближайшим ориентиром для него является результат Марио Лемье (76).

Кроме того, третье очко в матче стало для россиянина 144-м за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он переместился на 36-е место в истории розыгрышей Кубков Стэнли. Овечкин обошёл Рона Фрэнсиса и Павелски (по 143), а также догнал Криса Челиоса и Ларри Робинсона (по 144). Выше форварда «Вашингтона» располагается Майк Модано (146).

Наконец, Алекс забил 74-й гол в 152 матчах в плей-офф НХЛ. С учётом регулярных чемпионатов (897/1491) на счету Ови теперь 971 шайба в 1643 встречах. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 — регулярка, 122 в 208 — плей-офф). От повторения рекорда канадского форварда в этой номинации россиянина теперь отделяют 45 точных бросков.

Как же в Северной Америке отреагировали на новый безумный перформанс Овечкина?

«Овечкин не человек. Этот мужик — нечто иное»

Известный подкаст Spittin' Chiclets на официальной странице в социальных сетях эмоционально прокомментировал дубль нападающего.

«Этот чёртов парень! Овечкин забивает свой первый (!) гол в овертайме плей-офф! Сейчас Алекс устанавливает очередной недостижимый рекорд — по количеству крутейших фотографий за один сезон», — говорится в сообщении.

Журналист The Athletic Роб Росси отметил, что плей-офф является просто продолжением успешного года форварда.

«Это сезон Алекса, а мы просто живем в нём. Кажется, он был нужен «Кэпиталз» по многим причинам», — написал Росси.

Бывший защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни эмоционально высказался: «Овечкин не человек. Этот мужик — нечто иное».

Обозревательница Russian Machine Never Breaks Кэти Адлер оценила игру нападающего.

«Готовясь к первому матчу с «Монреалем», Овечкин не сомневался в том, насколько сильно его команда хочет победить. «Кэпиталз» споткнулись на финишном отрезке, проиграв три из последних пяти встреч в конце регулярного чемпионата. Однако, как только прозвучала стартовая сирена матча с «Монреалем», Овечкин выпустил зверя. Победная шайба в овертайме была в центре внимания, но Овечкин оказал большое влияние в первые 60 минут встречи. Он открыл счёт в конце первого периода, забив гол, который стал отражением его рекордной, 895-й шайбы на Лонг-Айленде. Не только общее количество очков, но и его силовая манера задали тон энергичной, высокоинтенсивной игре, когда он повторил личный рекорд сезона из семи хитов. Даже в возрасте 39 лет он всё ещё был способен крушить, сбивая с ног ряд соперников под рёв толпы», — написала Адлер.

«Сезон мечты Овечкина продолжается»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти вспомнил провал «Вашингтона» в прошлом плей-офф и отметил роль того неудачного похода команды за кубком для её капитана.

«Овечкин ждал 20 сезонов НХЛ и 152 встречи в розыгрышах Кубка Стэнли в карьере, чтобы сделать то, чего раньше не делал, и спасти «Вашингтон» от провала в плей-офф. Хотя Алекс является лидером НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах с 897 точными броскам, включая рекордные для лиги 27 голов в овертаймах, 39-летний левый крайний нападающий никогда ранее не забивал в дополнительное время в плей-офф. Это не могло произойти в более удачное время для «Вашингтона», который упустил преимущество в две шайбы в последние 9:28 третьего периода. Ови, не забивавший в 44 предыдущих матчах плей-офф с овертаймами, проявил себя, когда «Кэпиталз» были близки к разочаровывающему поражению и возможности столкнуться с огромным давлением во второй встрече серии. Овечкин весь матч вёл за собой «Вашингтон», забив два гола и отдав ассист. Год назад всё было совершенно иначе, когда «Рейнджерс» разгромили «столичных» в первом раунде, а Алекс впервые в карьере остался без очков в серии плей-офф. Ови перед этой серией преуменьшил мотивацию, которой для него могло бы стать прошлогоднее разочарование, но тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сказал, что игра без очков в серии с «рейнджерами» в прошлом сезоне «беспокоила его» и что Овечкин «крайне настроен» добиться успеха в этом плей-офф. Вдохновенное выступление Алекса в матче с «Монреалем», похоже, доказало правоту Карбери. Это был 74-й гол Овечкина в карьере в плей-офф. Он сравнялся с Джо Павелски по этому показателю, выйдя на 13-е место в истории НХЛ и пополнив своё наследие в «Вашингтоне», который пытается выиграть первую серию плей-офф с тех пор, как Ови привёл клуб к Кубку Стэнли в 2018 году», — написал Гулитти.

Журналист Джейсон Грегор ёмко прокомментировал успех капитана «Вашингтона»:

«Сезон мечты Овечкина продолжается».

Обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок призвал проявить уважение к капитану «столичных».

«Овечкин решил направить всю свою ауру на этот сезон, вам просто нужно уважать его», — написал Мёрдок.

«Монструозный вечер Алекса»

Журналист ESPN Грег Вышински отметил статистические нюансы отличного выступления Александра.

«После того как Овечкин вошёл в историю НХЛ в регулярном чемпионате, он внёс немного личной истории в победу команды в первом матче с «Монреалем». Решающий гол в овертайме завершил монструозный вечер Алекса. Овечкин — самый возрастной игрок в истории Кубка Стэнли, поучаствовавший во всех шайбах своей команды в матче. Он также стал четвёртым по возрасту хоккеистом в истории плей-офф НХЛ, забившим гол в овертайме, — на этот момент ему было 39 лет 216 дней. Игорю Ларионову из «Детройта» был 41 год, когда он поразил ворота «Каролины» в третьем овертайме третьей встречи финала Кубка Стэнли 2002 года. Первым голом Овечкин обогнал Патрика Марло и Эсу Тикканена (72) и сравнялся с Дино Сиссарелли (73), выйдя на 14-е место по количеству голов в плей-офф в истории НХЛ. 74-я шайба Овечкина в плей-офф вывела его на 13-е место, сравняв с Джо Павелски. Героизм капитана в овертайме спас первую встречу для «Кэпиталз». Вместо того чтобы придать «Монреалю» столь необходимую уверенность и лидерство в серии, Овечкин хлопнул дверью в овертайме», — написал Вышински.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер объяснила, почему важная роль Ови заключалась не только в результативных действиях.