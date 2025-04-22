Фетисов: Овечкин теперь стал героем города Вашингтона на все времена

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Александра Овечкина героем Вашингтона. Ранее мэр столицы США объявила 11 апреля днём российского капитана «Вашингтон Кэпиталз».

© Чемпионат.com

«Я думаю, что Саша Овечкин теперь стал героем Вашингтона на все времена. Потому что там умеют ценить, уважать и помнить тех людей, которые приносили и приносят ему радость. Я бы сказал, что он является героем прежде всего этого города, а уже потом — клуба «Вашингтон Кэпиталз». Так что Александр Овечкин в Вашингтоне теперь навсегда», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.