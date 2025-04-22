«Динамо» впервые с 2013 года вышло в полуфинал Кубка Гагарина

Московское «Динамо» победило «Ак Барс» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Игра в Казани завершилась со счетом 6:1.

© ХК «Динамо» (Москва)

Счет в серии – 4:2 в пользу «Динамо». Бело-голубые вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с «Трактором».

У «Динамо» отличились Уил, Сикура, Комтуа (3, одна из них – в большинстве) и Ильенко. У «Ак Барса» гол на счету Миллера.

Последний раз «Динамо» победил во втором раунде Кубка Гагарина в сезоне 2012/13. После этого команда Олега Знарка выиграла трофей во второй раз подряд. Затем бело-голубые 7 раз подряд вылетали во втором раунде Кубка Гагарина.

Вторая полуфинальная пара станет известна завтра, 23 апреля, когда состоятся седьмые матчи в сериях второго раунда «Салават Юлаев» – «Спартак» и «Локомотив» – «Авангард».