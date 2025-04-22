Лу Ламорелло покинет пост генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс»

Лу Ламорелло покинет пост президента и генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В заявлении "Айлендерс" отмечается, что операционный партнер клуба Джон Коллинз начал поиски нового генерального менеджера.

Ламорелло 82 года, он занимал пост генерального менеджера "Айлендерс" с 2018 года. По итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25 команда заняла шестое место в Столичном дивизионе и не сумела выйти в плей-офф. В составе "Айлендерс" в текущем сезоне выступали российские вратари Семен Варламов и Илья Сорокин, защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков.

С 1987 по 2015 год Ламорелло работал в "Нью-Джерси", где занимал должности президента и генерального менеджера, в этот период команда завоевала три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). С 2015 по 2018 год он был генменеджером "Торонто".