«Амур» объявил о назначении генеральным менеджером тренера вратарей Олега Филимонова

Официальный телеграм-канал «Амура» сообщил о назначении на должность генерального менеджера 58-летнего Олега Филимонова, ранее работавшего в тренерском штабе хабаровчан в роли тренера вратарей. Пост генерального менеджера «Амура» с 2021 года занимал Вадим Покотило.

Практически всю свою игровую карьеру голкипер Олег Филимонов провёл в хоккейном клубе из Хабаровска, который за этот период назывался СКА, «СКА-Амур» и «Амур». После завершения выступлений Филимонов работал тренером вратарей в «Амуре», его молодёжной команде «Амурские тигры» и «Салавате Юлаеве» из Уфы.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 «Амур» набрал 44 очка в 68 матчах, занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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