Мостовой намерен сыграть в хоккей с Овечкиным

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой выразил желание сыграть в хоккей в одном звене с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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«Я со многими ребятами-хоккеистами знаком и много лет как бы играю в хоккей. Играл и со всеми хоккейными легендами. Саша много лет выступает в НХЛ, и если этим летом вернётся и будет возможность, то мы, конечно, сыграем. Хоть пас от него получу и, может, забью. Или ему отдам. Даже я больше хотел бы ему отдать, а он пускай забьёт», — приводит слова Мостового ТАСС.

Александру Мостовому 56 лет. Во время профессиональной карьеры футболиста Мостовой выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

Александр Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон». В текущем сезоне 39-летний россиянин покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках.