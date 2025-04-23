Хоккеист Бутузов продлил контракт с «Сибирью»

«Сибирь» продлила контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщает пресс‑служба новосибирского клуба.

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Новое соглашение 30‑летнего хоккеиста рассчитано на два сезона.

Бутузов в сезоне‑2024/25 провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 32 очка (18 шайб + 14 результативных передач). Всего в лиге форвард записал в актив 243 очка (112+131) в 624 встречах за «Сибирь», владивостоский «Адмирал» и хабаровский «Амур».

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