«Автомобилист» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

«Автомобилист» и нападающий Стефан Да Коста заключили новый контракт. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

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Стефан выступает в России уже на протяжении 10 лет. При этом пять сезонов французский нападающий провёл в «Автомобилисте». Да Коста провёл в КХЛ 571 матч, забросив в общей сложности 203 шайбы и отдав 291 голевую передачу. Четырежды – в 2016, 2019, 2020 и 2025 годах – Стефан участвовал в Матчах звёзд КХЛ. В сезоне-2024/2025 Да Коста стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности «+17».