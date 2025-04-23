«Ак Барс» вылетел во втором раунде. Что дальше?

Команда Анвара Гатиятулина неровно провела первый год объявленной перестройки, но должна стать другой в сентябре.

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«Ак Барс» — это обычно команда контрастов: либо медали, либо вылет уже в первом раунде (стал чаще случаться в последние годы). Во втором раунде казанцы в последний раз вылетали в 2012-м: тогда после ухода Зинэтулы Билялетдинова в сборную казанский клуб возглавил Владимир Крикунов. Это была странная пересменка, необычность которой характеризует полузабытый отрезок карьеры Артемия Панарина, проведённый в Казани.

Ну а остановка во втором раунде заставляет вспомнить ту самую надоевшую всем цитату про вершины, «Тоттенхэм» и дно где-то в Брюгге. Чемпионства и полуфиналы были понятны. Вылеты в первом раунде обычно подводили черту под эпохами: вторым и третьим приходом Билялетдинова, скомканной двухлеткой его помощника Валерия Белова, трёхлеткой Дмитрия Квартальнова. Вылеты эти часто получались такими, что только о тренерской смене и получалось думать.

Ну а «Ак Барс» только год назад объявил о перестройке, завершив короткий и жутко противоречивый период татарских хоккейных галактикос. Всего лишь год назад игроки уровня Райли Барбера и Евгения Свечникова плотно сидели в запасе при Билялетдинове — а весной и они покинули команду, и Александр Радулов, и Вячеслав Войнов, и Дмитрий Кагарлицкий, и, конечно же, Вадим Шипачёв. Форвард, который приходил в Казань за тысячу рублей, покинул город тоже за тысячу рублей, которые за это время успела погрызть инфляция.

Проговаривать все перипетии не будем — регулярка разрушила много стереотипов. Анвар Гатиятулин показал себя тренером, который готов ставить скоростной хоккей, построенный на агрессии и прессинге. Артём Галимов после двух депрессивных сезонов полностью перезапустился и вошёл в топ-5 бомбардиров регулярки — вспоминая пример Виталия Кравцова, можно сказать, что Гатиятулин находит ключ к игрокам такого типа. При этом почти все плюсы начала сезона почти пропали в финальной трети года, когда после паузы на Матч звёзд все расклеилось и развалилось.

Серия с «Автомобилистом» в этом плане тоже стала противоречивой. С одной стороны, победа во втором овертайме седьмого матча после удаления, которое чуть не вызвало бунт на арене в Екатеринбурге — это почти синоним выражения «на соплях». С другой стороны, в среднем по серии «Ак Барс» смотрелся капельку увереннее и в двух встречах в Казани делал результат фактически уже в середине первого периода. Однако между этими событиями случилась пятая игра на выезде, где «Ак Барс» уступил всухую.

Как пишут казанские коллеги, во втором перерыве этой игры Гатиятулин, давно заработавший репутацию спокойного человека, рвал, метал и вымещал злость на интерьере гостевой раздевалки. Уже перед шестой игрой обычно крайне консервативный тренер отправил в запас высокооплачиваемых Егора Коршкова и Семёна Кошелева, которые бо́льшую часть были невидимы — и молодые Артур Бровкин с Радэлем Замалтдиновым очков не набрали, но придали команде энергии.

Во многом серию для «Ак Барса» вытащило одно звено и первый центр Кирилл Семёнов. Третий центр чемпионского «Авангарда» очень сильно вырос за эти годы и в плей-офф, кроме набранных очков, выиграл 63% вбрасываний и выполнял много черновой работы, которая позволяла его партнёрам по звену играть в атаке более свободно. Кроме того, Семёнов был незаменим и в большинстве, и в меньшинстве.

А вот в серии с «Динамо» самым опасным игроком команды выглядел защитник Митч Миллер. Если бы не скандал с издевательствами над чернокожим инвалидом в школе, Миллер бы уже мог делать первые шаги в НХЛ: в свой выпускной год в молодёжном хоккее он разорвал юниорскую USHL и выиграл приз лучшему игроку года. Однако, как это часто бывает у игроков такого плана, всполохи в атаке комбинировались с ненужными удалениями и слабой игрой в своей зоне — как в случае с голом Джордана Уила, который дал старт вчерашнему разгрому.

Много говорится о том, что лидеры «Ак Барса» пропали после того, как команда повела 2-0 в серии — но только ли в них дело? После множества голов, забитых на чужом пятаке с мясом, «Динамо» чуть подкрутило тактические настройки и почти перестало пускать оппонента на самый опасный участок льда. Попытки позиционных атак почти всегда выдавливались на периметр, в ключевые моменты то, что давало «Ак Барсу» результат в первые месяцы сезона, словно бы по привычке выключалось. В этой связи интересно, в каком статусе советует команде Зинэтула Билялетдинов — моментами это напоминало бессилие образца прошлогодней серии с «Автомобилистом».

«Ак Барсу» явно не хватило глубины. Это было прекрасно видно и в самом начале сезона, и в его середине — пусть и не так явно, как у соседей из Уфы. Ситуацию ещё и усугубило то, что 110 млн, потраченных на контракты Кошелева и Коршкова, себя не окупили. Коршков после того, как перезапустил карьеру в Хабаровске, стал четвёртым по зарплате игроком «барсов», но абсолютно потерялся на новом месте — даже с учётом травм в плей-офф Егор оставался в запасе. Коллеги из «Бизнес Онлайн» ожидаемо пишут, что его контракт будет расторгнут. Случайно ли, что на таком фоне перед стартом второго раунда именно «Ак Барс» казался командой с наименьшими шансами прохода дальше?

На дедлайне команду пополнили давно знакомый главному тренеру Алексей Пустозёров и Эрик О’Делл. Как ни странно, сидевший без хоккея полгода экс-форвард «Салавата» показал себя даже лучше, однако получил травму — а вот экс-динамовец после травм совсем не был похож на того грозного короля пятака, которым он был в свои лучшие годы. При этом совсем не факт, что бородатый канадец покинет команду.

«Ак Барс» понесёт потери и из-за отъезда игроков в НХЛ. Ждать отъезда Артёма Галимова за океан не стоит. Во-первых, перед этим чемпионатом у него было два совсем невзрачных года. Во-вторых, «Анахайм», недавно уволивший тренера, как раз выходит из перестройки и в новом году должен будет тратить хорошие деньги на контракты новых хоккеистов для того, чтобы подняться выше пола зарплат. Галимову в новом сезоне будет 26, да и драфтовал его ещё старый менеджмент команды. А вот Илья Сафонов якобы уже давно спланировал свой отъезд в «Чикаго». На фоне тех руин, которые сейчас остались от состава «ястребов», рабочий форвард вполне может побороться за позицию четвёртого или даже третьего центра.

В сухом остатке на бумаге у «Ак Барса» остаётся практически вся защита и вратарский дуэт. Команде (впрочем, не только Казани) нужны сильные легионеры — и если санкции против российского спорта реально ослабнут, на что пошли намёки, то вырастет и популярность КХЛ среди зарубежных хоккеистов. Ждать масштабных перестановок в руководстве тоже не стоит: если только не случится эпизод внезапной и тихой административной войны.

Но для перестройки в первую очередь нужны и внутренние резервы, а с этим в последнее время не очень: «Барс» в ВХЛ стабильно мимо плей-офф, «Ирбис» в МХЛ оскандалился, вылетев в первом раунде с первым посевом. Найти нового Дмитрия Воронкова в Ангарске не удавалось уже очень давно — а без этого любая попытка омолаживания резко затрудняется.