Гашека назвали ненормальным

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко заявил, что критикующего Россию чеха Доминика Гашека считают ненормальным на родине. Его слова приводит ТАСС.

«Такие его высказывания шокировали не только меня, но и многих чешских хоккеистов. В Чехии его всерьез не воспринимают, считают ненормальным. Поскольку его агрессия на Россию и русских непонятна», — рассказал Яковенко.

Он также вспомнил о выступлениях Гашека за московский клуб в 2010-2011 годах, отметив, что никаких проблем не было.

«Только спорил с главным тренером команды Милошем Ржигой, у них кое-что не получалось. Как он уехал от нас, я с ним ни разу не общался», — добавил Яковенко.

12 апреля Гашек заявил, что ему угрожает Дмитрий Медведев.

Также в апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.