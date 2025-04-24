«Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ

Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» сыграли самый длительный седьмой матч в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на «Арене-2000 Локомотив». Основное время было завершено со счетом 2:2. Победу ярославцам принес точный бросок канадца Байрона Фрэза во втором овертайме. Гол был оформлен спустя 86 минут и 31 секунду после начала матча.

До этого сезона в седьмых матчах плей-офф КХЛ команды играли не более одного овертайма. В сезоне-2024/25 екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» в седьмом матче первого раунда текущего плей-офф провели на льду 83 минуты и 21 секунду. «Ак Барс» одержал победу со счетом 2:1.

В полуфинале «Локомотив» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева», которому удалось отыграться с 1-3 в серии со «Спартаком». В другой паре сыграют челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.