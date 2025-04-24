Ничушкин вышел на 14‑е место в истории НХЛ по голам в плей‑офф среди россиян

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел на 14‑е место среди российских хоккеистов в истории НХЛ по голам в плей‑офф.

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Россиянин отличился в третьем матче серии первого раунда плей‑офф против «Далласа» (1:2 ОТ).

Эта заброшенная шайба стала для форварда «Эвеланш» 24‑й за карьеру в Кубке Стэнли, благодаря чему он вышел на 14‑е место в истории НХЛ по голам в плей‑офф среди российских игроков. Ничушкин сравнялся по этому показателю с экс‑защитником «Далласа» Сергеем Зубовым. При этом Ничушкин сыграл за карьеру 75 матчей в плей‑офф, а Зубов — 164.

Ближайшей целью для Ничушкина является показатель экс‑форварда «Колорадо» Валерия Каменского (25), а национальный рекорд по голам в плей‑офф НХЛ принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (74).