Губерниев: СКА – феноменальный клуб

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер СКА Роман Ротенберг способен выиграть Кубок Гагарина. В текущем сезоне петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года, уступив московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

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«Я могу сказать, что СКА – феноменальный клуб и клуб удивительный. И Роман Ротенберг – человек невероятно преданный хоккею. Я к нему отношусь с большим уважением. Я много с ним работаю и с командой, и вообще с детства за ленинградский хоккей. И хочу сказать, что вся эта организация детско-юношеского спорта и работа со зрителями, уважение к зрителям и уважение, которое Санкт-Петербург питает к СКА – это всё, безусловно, слагаемые успеха. Да, команду сильно лихорадит, но я думаю, что тренерский штаб Романа Борисовича способен выиграть Кубок Гагарина и сделать всё для того, чтобы команда выглядела совсем иначе. Поэтому не будем сбрасывать со счетов команду СКА и тренерский штаб. Можем предполагать, что они способны в следующем сезоне выглядеть значительно сильнее», – цитирует Губерниева «Советский Спорт».

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.